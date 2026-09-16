

Roma, 16 set. - (Adnkronos) - Manca ancora l'ufficialità ma il Bologna ha deciso di cambiare allenatore dopo sole 4 partite di campionato nelle quali ha raccolto solo un punto. Domenico Tedesco si è presentato in mattinata a Casteldebole insieme al ds rossoblù Marco Di Vaio ma il suo ciclo al Bologna è già arrivato alla conclusione. La società, secondo quanto riporta Sky Sport, procederà con l'esonero.La panchina sarà affidata a Raffaele Palladino che ha definito la risoluzione con l'Atalanta ed è pronto a firmare un contratto triennale. Il nuovo allenatore guiderà subito la squadra in campo, iniziando la preparazione verso Bologna-Torino, in programma sabato alle 15.

