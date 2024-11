Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "'La sinistra deve recidere il cordone ombelicale con certe compagnie' tuona il presidente del Senato Ignazio La Russa che non dice nulla sulle camicie nere che hanno manifestato a Bologna. Del resto il suo Governo non vuole mettere fuorilegge Forza Nuova e Casapound. Ma poi il presidente del Senato ha reciso il suo cordone ombelicale con Benito Mussolini?". Così in un post su Facebook Sandro Ruotolo, europarlamentare e responsabile Memoria nella segreteria Pd.