Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Abbiamo depositato oggi una interrogazione al ministro degli Interni in riferimento a quanto accaduto lo scorso sabato a Bologna, per la manutenzione manifestazione dei cosiddetti 'patrioti', un vero e proprio sfregio alla città, Medaglia d’ Oro della Resistenza". Così i deputati Pd, ì Andrea De Maria e Virginio Merola.

"In particolare è stato autorizzato lo svolgimento di tale manifestazione in piazza XX Settembre, a pochi metri dalla stazione della strage fascista del 2 agosto 1980;. Il luogo in cui è stata autorizzata la manifestazione è vicino al centro della città ed evidentemente comportava rischi per la gestione dell’ordine pubblico. Nel Comitato per l’ Ordine e la Sicurezza era stata invece condivisa l’opportunità di spostare la manifestazione in un’area più idonea a prevenire tali rischi".

"Come è noto vi sono stati gravi incidenti che hanno coinvolto gruppi estremistici dei cosiddetti centri sociali e le forze dell’ordine, a cui va tutta la nostra solidarietà. Inoltre il sindacato del Silp Cgil ha dichiarato pubblicamente di aver potuto osservare alcune immagini che mostrano uno dei leader dei movimenti di estrema destra dare ordini ai funzionari responsabili di ordine pubblico. Chiediamo quindi chiarezza su quali iniziative il Ministro dell’Interno abbia assunto nella giornata di sabato 9 novembre e vogliamo conoscere quali iniziative intenda assumere in ordine alle criticità così gravi, che si sono evidenziate".