

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "La scelta di far svolgere il match di basket tra Virtus e Maccabi è una scelta di buonsenso. Con questa decisione, non è vero che ‘hanno vinto I muscoli’, come sostiene Lepore. Ha prevalso il senso dello Stato con la dignità e la fermezza delle sue istituzioni. Perché non ci si può piegare al ricatto di violenti e facinorosi che vorrebbero impedire un evento sportivo imponendo la loro visione del conflitto in medio oriente". Così Nicola Molteni, sottosegretario al ministero dell’Interno.

"Il sindaco di Bologna - prosegue - ha usato parole irresponsabili che danno copertura ai violenti. In questo modo ha deciso di schierarsi dalla parte degli antagonisti, rischiando di affermare un principio molto pericoloso secondo il quale sono i gruppi violenti a poter decidere cosa si può organizzare in città".

"Se passasse questo precedente, sarebbe la fine per le regole della convivenza civile. Sotto la minaccia della violenza, inizierebbero ad arrivare le proposte più sconsiderate. Peraltro, il sindaco Lepore poteva agire con una sua ordinanza ma ha preferito limitarsi alle chiacchiere in favore di telecamera. Delle due una: o c’erano gli elementi per vietare e lui poteva farlo oppure lui ha fatto solo allarmismo per suoi scopi politico-ideologici", conclude.

