

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Alessandro Ambrosio era un lavoratore dei trasporti, al servizio di tutti noi, e un uomo con tutta la vita davanti”. Lo dichiara il deputato del Partito democratico Virginio Merola, ex sindaco di Bologna.

"Il suo omicidio è un fatto odioso e di gravità inaudita che ci sconvolge. Porgo le mie condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, sostegno e ringraziamento agli investigatori che stanno lavorando intensamente”. Il deputato dem ricorda di essere “sempre stato vicino ai sindacati di categoria dei trasporti che in questi anni hanno più volte chiesto di adottare iniziative per rafforzare la sicurezza nelle stazioni ferroviarie”. In questo quadro, annuncia che “domani sarò presente all’iniziativa che i sindacati stanno organizzando in Prefettura per condividere il dolore dei colleghi di Alessandro e ascoltare le proposte”.

“Ridurre questo fatto a un problema del Comune o di Bologna – conclude Merola – è una inaccettabile speculazione di pura propaganda da parte della destra che è ormai al governo da tre anni ed è quindi responsabile delle scelte sulle politiche per la sicurezza”.

