Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Che siano le carceri, le università o le fabbriche, è chiaro che, da molti mesi, la sinistra, che non riesce ad accettare le sue sconfitte, con tutte le sue articolazioni –da Landini per finire ai soliti sfaccendati dei centri sociali–, gioca con il fuoco, provando a destabilizzare il Paese, mettendo gli uni contro gli altri e aizzando contro il Governo. Stanno creando un clima sempre più ostile e pericoloso, quando il Paese, grazie alla stabilità del suo Governo, sta facendo un grande sforzo per superare una fase difficile". Lo afferma Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia.

"Esprimo solidarietà -aggiunge- al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro dell'Università Anna Maria Bernini, destinatarie di queste orribili minacce, da punire con la massima severità. Chi attacca lo Stato -con le parole o con orribili manifesti- non deve restare impunito. La sinistra, che ha perso il contatto con la realtà, come un certo sindacato ha perso i contatti con i lavoratori, non si rassegna e si sfoga con la violenza, ma continueranno ad avere amare sorprese, a partire dalle prossime elezioni regionali".