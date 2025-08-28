

Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "La polemica della destra su una iniziativa del Comune di Bologna per la limitazione del danno per chi è dipendente dal crack è infondata, strumentale ed inaccettabile. Si tratta di una iniziativa opportuna e corretta, volta a contrastare le dipendenze. Invece di polemiche inutili servirebbe l'unità di tutte le forze politiche. Per combattere il traffico di droga con tutte le iniziative utili, di repressione dello spaccio, di prevenzione, di superamento delle dipendenze". Così Andrea De Maria, deputato Pd.

