Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Stupiscono le parole del Presidente del Senato Ignazio La Russa. Non è la sinistra che deve recidere il legame con i movimenti sociali e antifascisti, è la destra che deve fare i conti con il suo passato e chiudere con le organizzazioni neofasciste che proprio a quel passato buio si ispirano". Così afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.

"Come al solito da La Russa due pesi e due misure: si indigna per la manifestazione dei centri sociali, mentre difende la piazza dell’estrema destra di Casapound e della Rete dei Patrioti. Dove, guarda caso, i leader neofascisti hanno dato ordini ai funzionari responsabili dell’ordine pubblico. Come non dice niente sul comportamento della Prefettura che prima lancia l’allarme su possibili incroci tra antagonisti e ultradestra chiedendo di spostare la manifestazione della destra estrema in periferia e fuori dal centro storico bolognese, per poi cambiare linea".

"Qualcuno ha voluto creare apposta le condizioni per gli incidenti? Fatti gravissimi sui quali abbiamo chiesto conto al Ministro dell’Interno Piantedosi con una interrogazione. La destra sta fomentando un clima di odio: contro i sindacati, contro chi dissente, contro i magistrati. In questo clima la seconda carica dello Stato dovrebbe astenersi da fare considerazioni politiche, anche perché le sue sono a senso unico e sempre contro l’opposizione".