

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - “Insieme alla segretaria Elly Schlein, tutta la comunità del Partito democratico è vicina alla famiglia del capotreno Alessandro Ambrosio e a tutti i colleghi e le persone che in queste ore stanno vivendo lo strazio di un dolore ingiusto e insopportabile. Nella giornata di domani una delegazione del Coordinamento dei circoli dei trasporti del Pd sarà presente al presidio presso la stazione di Bologna convocato dai sindacati dopo l'omicidio". Così Antonio Casella, coordinatore nazionale dei circoli trasporti del Pd e consigliere comunale di Reggio Emilia.

"Insieme alla delegazione lavoratori saranno presenti rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali tra cui Andrea Casu, Vice Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, per ribadire tutto il cordoglio e la vicinanza del Partito Democratico e per sostenere lo sciopero indetto dai sindacati. Morire o essere aggrediti mentre si rientra dal lavoro è l’opposto di ciò che lo Stato deve garantire. Chi lavora, di notte o di giorno, in stazione, sui treni e in tutti i servizi essenziali, deve poter contare su tutele vere: presidi, prevenzione, organizzazione del lavoro, ambienti sicuri, strumenti e personale adeguati” .

“Non servono slogan né passerelle, serve un impegno immediato e misure concrete, costruite con chi ogni giorno tiene in piedi il trasporto pubblico, con le aziende e con le organizzazioni sindacali. Il coordinamento dei circoli dei lavoratori dei trasporti del Partito Democratico ha avviato da tempo, insieme alla segreteria del Partito e ai gruppi parlamentari, un percorso di proposte concrete a livello nazionale e locale e promosso una serie di iniziative per rafforzare la sicurezza nelle stazioni e nelle aree di servizio e per garantire percorsi protetti e protocolli efficaci soprattutto nelle fasce serali e nei luoghi più esposti. In Emilia Romagna esiste un tavolo già convocato che coinvolge aziende sindacati istituzioni. Chiediamo a tutte le istituzioni un’assunzione collettiva di responsabilità: va fatta rimesso al centro un principio semplice ovvero che la sicurezza non è propaganda, è politica pubblica, prevenzione, controlli, investimenti, contrasto alla precarietà e piena dignità del lavoro, di cui il Governo é il primo responsabile a doversene fare carico”, conclude Casella.

