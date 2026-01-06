

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - “Un plauso alle Forze dell’Ordine che in brevissimo tempo hanno individuato e poi preso quello che sarebbe il soggetto ritenuto responsabile dell’omicidio di Alessandro Ambrosio in un parcheggio della stazione di Bologna. La conferma dell’efficienza delle nostre forze di Polizia a cui non smetteremo mai di dire grazie per quello che fanno ogni giorno per garantire la sicurezza di tutti gli italiani”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

