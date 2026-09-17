Roma, 17 set. - (Adnkronos) - "L’abolizione del bollo auto non vale solo per il 2027. Come il Governo ha già ampiamente garantito e ribadito, la misura è pensata per essere strutturale, quindi definitiva". La conferma arriva via social dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
**Bollo auto: Meloni, è misura pensata per essere definitiva**
17 settembre, 2026 • 07:43
Roma, 17 set. - (Adnkronos) - "L’abolizione del bollo auto non vale solo per il 2027. Come il Governo ha già ampiamente garantito e ribadito, la misura è pensata per essere strutturale, quindi definitiva". La conferma arriva via social dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.