Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Non è scritto da nessuna parte che quelle italiane debbano restare le bollette più alte d'Europa". Occorre "disaccoppiare il prezzo dell'energia elettrica da quella del gas, che è la fonte più costosa oggi. Questo ha fatto fare extraprofitti a tutte le imprese energetiche. E questo si può cambiare, altri Paesi lo hanno fatto" mentre "il governo Meloni per due anni non ha fatto nulla". Così Elly Schlein in diretta Instagram per presentare le proposte Pd contro il caro bollette.

E sull'intervento annunciato dal ministro Giancarlo Giorgetti, Schlein oserva: "Ben svegliato Giorgetti...".