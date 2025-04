Roma, 10 apr. (Adnkronos) - Slitta da domani a lunedì l'esame del dl Bollette nell'aula di Montecitorio. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo della Camera accogliendo la richiesta di posticipare l'esame in aula da parte della commissione competente. Nella mattinata di lunedì 14 aprile ci sarà discussione generale, votazioni non prima delle 14. Martedì le dichiarazione di voto sulla fiducia dalle 12.20, quindi la votazione per appello nominale dalle 14.