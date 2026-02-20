

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Ancora una volta Giorgia Meloni beffa gli italiani. Perché al di là dei proclami altisonanti i conti non tornano. Il tanto atteso decreto bollette doveva essere la misura capitale per risolvere le difficoltà dei cittadini dovute al caro energia: 315 euro di sconto per 2,7 milioni di famiglie, aveva detto la premier. Una farsa. Perché il bonus di 115 euro previsto per il 2026 non si somma alle risorse stanziate lo scorso anno, l'una tantum non rinnovata. E perché la platea dei beneficiari si restringe, dal momento che si abbassa la soglia Isee per le famiglie vulnerabili. Non ci sono risorse stabili, non ci sono misure strutturali per invertire la rotta. Questo esecutivo continua ad affrontare problemi che incidono sulla vita degli italiani e sulla crescita del Paese con superficialità e slogan". Così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem.

