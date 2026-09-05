

La Paz, 5 set (Adnkronos/Afp) - Un'esplosione avvenuta venerdì in una struttura militare a Viacha, nel dipartimento di La Paz (Bolivia), ha causato almeno 58 feriti, tra cui 52 civili e sei militari. Lo ha annunciato il ministro della Difesa Ernesto Justiniano.

L'esplosione si è verificata in un'area dove era stoccato materiale pirotecnico, ha precisato Justiniano sui social network. "Ci sono informazioni preliminari che parlano di possibili vittime mortali, ma voglio agire con responsabilità: non forniremo alcun bilancio dei decessi finché tali informazioni non saranno state pienamente confermate", ha aggiunto. Le cause dell'esplosione sono oggetto di indagine.

