

Roma, 24 nov. (Adnkronos Salute) - Boehringer Ingelheim investirà 160 milioni di euro nei prossimi cinque anni nello stabilimento Bidachem di Fornovo San Giovanni, in provincia di Bergamo, uno dei due poli chimici globali del Gruppo dedicati alla produzione di principi attivi farmaceutici. Il piano industriale presentato oggi a Roma al ministero delle Imprese e del Made in Italy, è legato alla produzione di almeno tre nuovi principi attivi e all’ampliamento e ammodernamento degli asset produttivi del sito. La produzione di principi attivi essenziali per i farmaci destinati alla salute umana - informa una nota - non è soltanto una scelta industriale, ma riveste un’importanza crescente per la sicurezza nazionale e l’autonomia strategica del Paese. Secondo un manifesto intergovernativo del 2025, sottoscritto da dieci Paesi dell’Unione Europea, tra cui l’Italia, il 60-80% dei principi attivi utilizzati nei farmaci generici in Europa è prodotto in Paesi extra UE: investire a Fornovo San Giovanni significa quindi rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento e la continuità di accesso ai farmaci, confermando al tempo stesso l’attrattività dell’Italia per progetti industriali ad alto contenuto di innovazione, competenze e qualità.

Per Boehringer Ingelheim il piano di investimenti annunciato oggi rappresenta una scelta strategica e di lungo periodo, che rafforza il ruolo dell’Italia nel Gruppo. "Il piano poggia su due pilastri: la produzione di almeno tre nuovi principi attivi e l’ampliamento e l’ammodernamento degli asset produttivi del sito, per metterlo nelle condizioni di ospitare queste nuove produzioni con standard sempre più elevati – dichiara Nedim Pipic, Country Managing Director e Head of Human Pharma di Boehringer Ingelheim Italia – questo piano industriale rappresenta l’ulteriore tassello di un impegno che portiamo avanti da diversi anni in Italia e che oggi rinnoviamo con i fatti, contribuendo a rafforzare il ruolo del Paese nel network globale di Boehringer Ingelheim, con ricadute concrete su competitività, produzione ed export".

Il piano si inserisce nel dialogo avviato da Boehringer Ingelheim con il Governo sulla necessità di un approccio integrato alla salute e si colloca nella cornice dell’autonomia farmaceutica italiana ed europea: "Servono innanzitutto percorsi di accesso precoce chiari, prevedibili ed equi, che sappiano valorizzare l’innovazione, e un contesto stabile e prevedibile, che è la vera leva per attrarre nuovi investimenti industriali. Le misure che collegano gli investimenti in Italia alla riduzione del payback e l’early access vanno nella direzione giusta e occorre assicurarne la piena e tempestiva attuazione. Boehringer Ingelheim vuole essere un partner della strategia italiana per le scienze della vita, con un dialogo continuo con le Istituzioni", aggiunge Pipic.



Sul fronte della sicurezza degli approvvigionamenti, il ruolo dello stabilimento di Fornovo San Giovanni all’interno della rete globale è determinante per qualità, continuità e resilienza. "Fornovo è uno dei nostri due poli chimici globali per i principi attivi farmaceutici e una parte centrale della nostra rete produttiva – dichiara Peter Comes, Corporate Senior Vice President, Human Pharma Supply and Global Quality, Boehringer Ingelheim – Ciò che lo rende strategico non è solo la capacità produttiva, ma la combinazione di competenze chimiche e di processo, persone esperte e standard di qualità costantemente elevati, costruiti nell'arco di decenni. Con questo investimento prepariamo il sito a produrre almeno tre nuovi principi attivi, puntando su ammodernamento degli asset, digitalizzazione e sviluppo delle capacità, più che su un semplice aumento dei volumi. In questo modo rafforziamo la capacità della nostra rete globale di portare i medicinali del futuro dall'innovazione scientifica a una fornitura affidabile per i pazienti. La resilienza non si attiva quando scoppia una crisi, ma si costruisce prima: per questo continuiamo a investire nella produzione di principi attivi qui in Europa, a Ingelheim e a Fornovo".

Il piano - riporta la nota - si tradurrà in una evoluzione del sito di Fornovo San Giovanni, costruita su una base industriale già solida e su un percorso di investimenti continuo. "Oggi a Fornovo lavorano circa 320 dipendenti diretti, altamente qualificati, che sono il vero patrimonio dello stabilimento. Negli ultimi quindici anni abbiamo investito nel sito circa 190 milioni di euro, di cui oltre 15 milioni nel 2025, e nel 2025 l’export ha raggiunto circa 263 milioni di euro. Il piano dei prossimi cinque anni porterà, oltre alla produzione di nuovi principi attivi e l’ammodernamento degli impianti, nuove tecnologie e digitalizzazione, una particolare attenzione alla sostenibilità e investimenti nello sviluppo delle persone e delle competenze. Tra cinque anni Fornovo San Giovanni sarà uno stabilimento più moderno, più digitale, più attento alla sostenibilità e con un patrimonio di competenze ancora più solido", conclude Sara Frattini, amministratrice delegata e Site Head dello stabilimento Bidachem di Fornovo San Giovanni.

“L’investimento annunciato oggi da Boehringer Ingelheim è un gesto di fiducia nei confronti del nostro Paese e soprattutto nei confronti del territorio da parte di un’azienda multinazionale che porta con sé i valori di un’azienda di famiglia, che ragiona in termini di generazioni e non di trimestri di fatturato". Ad affermarlo è il vice ministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, intervenuto all’incontro al Mimit :"Un investimento di grande rilevanza perché porta in Italia la produzione di nuovi principi attivi farmaceutici in una filiera che è molto dipendente dai Paesi esteri, - ha sottolineato - contribuendo quindi a migliorare la resilienza dell’apparato produttivo e confermando l’attrattività del nostro Paese per gli investimenti delle aziende estere o a capitale estero”.

