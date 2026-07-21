

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Sono state selezionate le aziende finaliste della terza edizione del “Blue Green Economy Award”, il riconoscimento promosso dall’Associazione For Human Community, nell’ambito del network Comunicazione Italiana, dedicato alle imprese e alle organizzazioni che si distinguono per progetti e iniziative nei campi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica e della Blue Economy.

L’edizione 2026 ha registrato 238 candidature ammesse alla valutazione, confermando la crescita del Premio, che aveva raccolto 198 candidature nel 2024 e oltre 220 nel 2025.



Aziende finaliste rigorosamente in ordine alfabetico: Nella categoria Sostenibilità Ambientale

GRANDI IMPRESE:

Decathlon Italia srl

La Lucente SpA Ospedale Galeazzi S.p.A.

Pettenon Cosmetics S.p.A. società benefit Sanofi Srl

MEDIE IMPRESE:

Carapelli Firenze spa ETT SpA (Gruppo Deda) Gi.Metal SRL

Mi.No.Ter. S.p.A. (UNA HOTELS T Hotel di Cagliari) Near spa benefit

PICCOLE IMPRESE:

Crossing srl

Limenet Srl società benefit Prati Armati Srl

Santeria SpA società benefit Tages Capital SGR S.p.A.

Nella categoria Sostenibilità Sociale: GRANDI IMPRESE:

A2A S.p.A.

ANM Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. Fastweb S.p.a. (Fastweb Digital Academy) Università degli Studi di Napoli Federico II Wind Tre S.p.A.



MEDIE IMPRESE:

Automa SRL

Cimbria srl Crocco Spa SB Eudata Srl SB

WISCO Water & Industrial Services Company SpA società benefit

PICCOLE IMPRESE:

CRMpartners SRL

Distretto Tecnologico Trentino S.c. a r.l. Habitech Economy s.r.l.

Ingegneri Riuniti spa Rifò Srl

Nella categoria Sostenibilità Economica:

GRANDI IMPRESE:

Autostrade per l'Italia S.p.A.

ENG Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Miccolis SPA società benefit - busmiccolis

MM SPA società benefit Zambon SpA

MEDIE IMPRESE:

FlixBus Italia S.r.l. PlanEat srl società benefit PICCOLE IMPRESE:

Arcadia SGR S.p.A. - KEP Italia

Consorzio Stabile Prometeo S.p.A. Impianti Spa

Latitudo 40 s.r.l.

Lokhen SRL



Nel corso della cerimonia saranno premiate nove aziende, una per ciascuna categoria e classe dimensionale, alle quali verrà assegnato il Trifoglio d’Oro.

Premi Speciali 2026 Premio Blue Economy:

Ogyre (ENDLESS S.R.L. S.B.)

Associazione Amici dell'Acquario di Napoli ETS MAREVIVO

Premio Benessere & Sport:

Decathlon Italia srl OPERA DON GIUSTINO

Premio Innovazione & Intelligenza Artificiale:

Nestlé Purina Commerciale S.R.L. Grimaldi Euromed SPA (Grimaldi Group) Premio Startup:

Limenet Srl società benefit

Voidless S.r.l.

Menzioni Speciali 2026:

Arval Sky Italia Trainect

Italian Green Factory S.p.A.



La cerimonia del “Blue Green Economy Award 2026” si terrà mercoledì 16 settembre al Salone Margherita di Napoli, nell’ambito della Blue Green Week 2026. Il Premio intende valorizzare progetti capaci di integrare la sostenibilità nelle strategie e nei processi organizzativi, con particolare attenzione all’innovazione, alla misurabilità dei risultati, all’impatto prodotto e alla possibilità di replicare le iniziative in altri contesti.

I progetti candidati sono stati esaminati da una Giuria composta da accademici, manager e professionisti esperti nei diversi ambiti della sostenibilità, presieduta da Adriano Solidoro, Associate Professor of Organization & Management presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. La commissione riunisce accademici, manager e professionisti provenienti dai settori istituzionale, aziendale e della comunicazione: Erica Nagel, Barbara Quacquarelli, Samanta Todaro, Assia Viola, Monica Buonanno, Adriano Caponetto, Floriana Carannante, Angela Creta, Michele Cutillo, Dario D'Odorico, Flaminia Fazi, Antonella La Porta, Marco Monga.

Il “Blue Green Economy Award” è promosso dall’Associazione For Human Community, presieduta da Tullia Cautiello, nell’ambito del network Comunicazione Italiana.

