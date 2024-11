(Adnkronos) - Milano, 13 novembre 2024. Il Black Friday è ormai alle porte e idealo, il comparatore di prezzi leader a livello internazionale, si prepara a offrire ai consumatori l'opportunità di massimizzare il risparmio su tantissimi prodotti di alta qualità.

Con oltre 350 milioni di offerte da circa 50.000 negozi online, la piattaforma digitale rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per chi desidera fare acquisti intelligenti durante uno dei periodi di sconti più attesi dell'anno.

Fondato a Berlino nel 2000 e parte del gruppo Axel Springer SE dal 2006, idealo si distingue per la trasparenza, l’affidabilità e il servizio al consumatore. Con una presenza consolidata in diversi Paesi, tra cui Germania, Austria, Regno Unito, Francia, Italia e Spagna, il brand ha conquistato la fiducia di milioni di utenti, confermandosi uno strumento essenziale per una comparazione dei prezzi imparziale e accurata.

Come approfittare del Black Friday con idealo

Durante le offerte Black Friday, idealo si impegna a fornire al proprio pubblico un’esperienza d’acquisto ottimizzata e senza stress.

Grazie a filtri di ricerca avanzati, recensioni di esperti e centinaia di test sui prodotti, la piattaforma guida l’utente nella scelta dell’opzione migliore, confrontando le offerte disponibili e segnalando eventuali ribassi in tempo reale. Le promozioni dei negozi partner vengono aggiornate ogni ora, per garantire l'accesso a prezzi attuali e promozioni concrete.

Un elemento distintivo di idealo è la trasparenza: il posizionamento delle offerte sulle pagine del sito non è influenzato da accordi commerciali, bensì riflette la convenienza reale per l’utente.

Ogni merchant, infatti, ha la possibilità di ottenere la massima visibilità offrendo il prezzo più competitivo, a vantaggio del consumatore finale.

Un servizio smart e sostenibile

Oltre ad offrire imperdibili occasioni di risparmio, idealo rappresenta anche un alleato intelligente e sostenibile per chi fa shopping online. Il comparatore è certificato TÜV Saarland per la qualità delle informazioni e le misure a protezione dei dati degli utenti.

Si impegna, inoltre, a ridurre l'impatto ambientale delle proprie operazioni, con la certificazione di neutralità climatica. Questo significa che ogni utente che utilizza il portale contribuisce, a sua volta, a un modello di consumo più consapevole.

Con migliaia di offerte su tantissimi prodotti, che spaziano dallo smartphone Google Pixel 8 a diversi modelli di bici elettrica, fino a moderne consolle come la Nintendo Switch, gli utenti di idealo possono ricevere notifiche per monitorare i ribassi di prezzo e personalizzare le proprie ricerche in base alle esigenze individuali.

Per chi desidera pianificare i propri acquisti del Black Friday con attenzione, infine, la piattaforma offre strumenti di comparazione unici che trasformano ogni decisione d'acquisto in una scelta informata e vantaggiosa.