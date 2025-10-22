Roma, 22 ott (Adnkronos) - "L’astensione dei Cinque Stelle in Europa sulla illegittimità di Lukashenko, nel giorno del premio Sakharov a un attivista bielorusso con la presenza in aula di Sviatlana Tsikhanouskaya, è una grottesca vergogna. Mi ricordo i 5 stelle in conferenza stampa con la leader bielorussa. Che pena". Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi.
Bielorussia: Sensi, 'astensione M5s su legittimità Lukashenko una vergogna, che pena'
22 ottobre, 2025 • 15:43
Roma, 22 ott (Adnkronos) - "L’astensione dei Cinque Stelle in Europa sulla illegittimità di Lukashenko, nel giorno del premio Sakharov a un attivista bielorusso con la presenza in aula di Sviatlana Tsikhanouskaya, è una grottesca vergogna. Mi ricordo i 5 stelle in conferenza stampa con la leader bielorussa. Che pena". Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi.