Roma, 22 ott (Adnkronos) - "L’astensione dei Cinque Stelle in Europa sulla illegittimità di Lukashenko, nel giorno del premio Sakharov a un attivista bielorusso con la presenza in aula di Sviatlana Tsikhanouskaya, è una grottesca vergogna. Mi ricordo i 5 stelle in conferenza stampa con la leader bielorussa. Che pena". Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi.