

Roma, 22 ott (Adnkronos) - "Vorrei chiedere ai tanti miei compagni fulminati sulla via del “campo largo” cosa pensano dell’astensione del Movimento 5 Stelle sulla risoluzione del Parlamento europeo che riconosce Lukaschenko come un dittatore, peraltro nel giorno in cui viene conferito il Premio Sacharov ad un attivista bielorusso e l’Aula ascolta commossa la testimonianza di Sviatlana Tsikhanouskaya e di suo marito Sergei Tikhanovsky". Lo scrive sui social Pina Picierno, vice presidente del Parlamento Ue.

"E ancora: cosa pensano delle motivazioni usate per giustificare quel voto: secondo autorevoli esponenti dei 5 Stelle, autocrati e dittatori verrebbero condannati dalle istituzioni europee solo perché “non allineati”. Mi chiedo: una posizione del genere sulla democrazia e sullo Stato di diritto può essere compatibile con qualsiasi ipotesi di alleanza progressista? Io credo di no", prosegue.

"Per questo torno a chiedere chiarezza - e la definizione di linee rosse precise - se vogliamo essere davvero una proposta credibile di alternativa di governo", conclude Picierno.



