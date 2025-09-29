

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Buon compleanno Dottore, ovunque Lei sia... In questo giorno speciale il pensiero vola a lei con affetto sincero e con una gratitudine che non conosce confini. Le auguro possa sentire la vicinanza di chi non smette mai di pensarla, e che ogni augurio le arrivi come un abbraccio leggero, capace di superare il tempo e lo spazio. Il tempo passa, ma il suo ricordo resta vivido, come una luce che non si spegne mai”. Lo scrive sui social la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.

