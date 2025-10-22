

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - “La sentenza della Cassazione sull’inesistenza dei legami tra Silvio Berlusconi e la mafia restituisce dopo molti, troppi anni agli italiani una verità che noi conoscevamo già perfettamente, e la consegna alla storia. Ora ci attendiamo che i mille cantori di questo assurdo teorema trovino il tempo e il modo di chiedere scusa, per il rispetto che di deve ad un uomo che ha contribuito a far grande l’Italia e che ha subito una persecuzione mediatica e giudiziaria indegna di un Paese civile”. Lo afferma il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi.

