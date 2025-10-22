

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "La Corte di Cassazione mette la parola fine a decenni di speculazioni e falsità: non è mai esistito alcun legame tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri e Cosa nostra. Una sentenza definitiva che smentisce, una volta per tutte, le teorie usate per infangare il fondatore di Forza Italia". Lo afferma Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia.

"Per anni, certi paladini del moralismo giudiziario -aggiunge- hanno costruito carriere, fortune politiche e mediatiche sulla criminalizzazione di un avversario. Oggi la verità ristabilita conferma ciò che abbiamo sempre sostenuto: Berlusconi ha combattuto la mafia, anche con provvedimenti concreti come il 41-bis, il carcere duro per i mafiosi, e l’inasprimento delle misure patrimoniali contro la criminalità organizzata. C’è amarezza per una persecuzione che ha colpito non solo un uomo, ma un intero progetto politico. Ma ciò che conta davvero è la sua eredità: più viva che mai, più forte di chi ha provato a colpirla con le armi del fango. Forza Italia continuerà a portare avanti la sua visione, con orgoglio e determinazione".

