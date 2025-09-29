

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Silvio Berlusconi manca, in un’intensità pari alla grandezza della sua figura. E’ stato il leader che più di tutti ha saputo interpretare la necessità di cambiamento, senza mai temerlo. Ha inciso la parola ‘libertà’ nel modo di fare impresa, nell’immaginario, nella politica. Non ha mai fatto mancare la sua vicinanza a chi gli stava intorno". Così in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia.

"Irradiava l’esempio più coraggioso nel credere in ciò che si fa, nell’individuare gli obiettivi più ambiziosi. E’ il senso quell’eredità umana, politica, culturale che oggi in Forza Italia abbiamo raccolto e portiamo avanti. Per questo nella giornata odierna, 29 settembre, guardiamo con enorme riconoscenza a quella che è stata una grande storia italiana: già oggi un modello per tanti, lo sarà ancora nelle generazioni future”, conclude.

