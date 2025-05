Milano, 4 mag. - (Adnkronos) - Un ragazzo di 26 anni è stato ucciso a coltellate sabato sera a Bergamo, in via Ghirardelli, in zona stadio. Inutili i soccorsi del 118, poco dopo l’1 di notte, perché il 26enne all’arrivo dei sanitari era già morto. Sull’omicidio, che sarebbe avvenuto al culmine di una lite in strada, indagano i carabinieri di Bergamo.