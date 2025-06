PHOTO





Roma, 10 giu. (Adnkronos Salute) - Bere acqua e limone al mattino serve davvero? "Non 'alcalinizza' l’organismo, né depura il sangue. Il nostro pH ematico resta rigorosamente stabile tra 7,35 e 7,45 grazie a sistemi tampone, polmoni e reni: nessuna bevanda può spostarlo in modo significativo. Acqua e limone resta una bevanda gradevole, fornisce un po’ di vitamina C e può incentivare l’idratazione, ma non brucia grassi, non detoxifica e non cura l’acidosi (patologia che richiede trattamento medico, non rimedi fai-da-te)". Così su X il biologo e ricercatore Aureliano Stingi, divulgatore scientifico.

"Vuoi davvero favorire salute e digestione? Punta su dieta varia ricca di frutta e verdura intere, attività fisica regolare, sonno adeguato e idratazione costante durante la giornata. Semplice, scientifico, efficace", conclude Stingi.