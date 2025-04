PHOTO





Roma, 8 apr. (Adnkronos Salute) - "Siamo partiti nel 2024 con la Nave della Salute e la seconda edizione si è svolta dal 5 al 7 aprile. Attraverso la grande collaborazione con Adria Ferries, abbiamo allestito sul traghetto Ancona-Durazzo 8 ambulatori con 15 medici specialisti che hanno erogato controlli gratuiti. In totale a bordo dell'imbarcazione sono state eseguite 373 visite mediche. Un grande successo che ci ha spinto a strutturare un progetto di grande respiro. A Tirana abbiamo incontrato autorità sanitarie e accademiche e si sono avviate intese da sviluppare in varie aree: nel settore della genetica oncologica, ambito non ancora sviluppato in Albania; nutrizione clinica; cardiologia e aritmologia; oculistica. Inoltre attueremo collaborazioni anche nella ricerca". Lo ha detto l'oncologa Rossana Berardi, presidente di One Health Foundation, intervenendo alla presentazione - oggi a Roma nella sede diplomatica del Paese balcanico - della seconda edizione della 'Nave della Salute' che vede Italia e Albania alleate per la prevenzione delle gravi malattie.

Sul traghetto Ancona-Durazzo sono stati effettuati 373 controlli gratuiti grazie a 8 ambulatori con 15 medici specialisti "che hanno prestato la loro opera professionale a titolo di solidarietà. E' stato molto interessante - aggiunge Berardi - individuare anche delle famiglie a rischio, dei pazienti a rischio, ai quali abbiamo prontamente fornito dei consigli e la possibilità di approfondimento. Ma non ci siamo fermati qui. In Italia e in Albania c'è un'emergenza obesità e quindi il principale obiettivo è promuovere la prevenzione. Prevenzione contro i tumori, ma non solo. Per questo motivo abbiamo incontrato e ci siamo confrontati con il mondo accademico e gli ospedali principali di Tirana e Durazzo, con il ministero della Salute. E questo ci ha portato ad individuare delle aree di convergenza, di diverse discipline, che getteranno le basi per protocolli di intesa e progetti concreti che potremo realizzare insieme, che partono dalla Nave della Salute, che in qualche modo ha attraversato un mare, ma sta creando un ponte".