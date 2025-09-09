Roma, 9 set. (Adnkronos) - "'Non dobbiamo sperare possiamo, ogni istante del giorno'. Mancherà molto. Che la terra gli sia lieve". Così sui social la segretaria del Pd Elly Schlein ricorda Stefano Benni pubblicando una pagina tratta dal suo “Blues in sedici”.
Benni: Schlein, 'mancherà molto, che la terra ti sia lieve'
9 settembre, 2025 • 11:33
