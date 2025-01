Due innovazioni rivoluzionarie nella cura intelligente delle piscine e nella tutela ambientale

LAS VEGAS, 7 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Beatbot, il marchio che produce i robot pulitori per piscine più innovativi al mondo, ha presentato due rivoluzionari prodotti sviluppati per ridefinire la cura delle piscine e la sostenibilità ecologica. L'Amphibious RoboTurtle, una meraviglia robotica di nuova generazione, è progettato per la ricerca ecologica, la salvaguardia dell'ambiente acquatico e la risposta ai disastri, ed è dotata di funzionalità avanzate come il monitoraggio dell'ambiente acquatico, il tracciamento biometrico e il campionamento di materiali pericolosi supportato dall'IA. Al contempo, la stazione di ricarica e di aggancio automatici rivoluziona la manutenzione della piscina grazie alla pulizia e alla ricarica completamente automatizzate, eliminando la necessità di interventi manuali. Entrambe le tecnologie saranno presentate al CES 2025, nello stand 52368, della Venetian Expo, Hall A-D, a Las Vegas, dal 7 al 10 gennaio.



"La tartaruga robotica incarna la nostra idea di sfruttare la tecnologia all'avanguardia di Beatbot per affrontare sfide ecologiche critiche su scala globale", ha affermato York Guo, CMO di Beatbot. "È un partner che aiuta a salvaguardare le comunità e a mantenere livelli più sicuri dell'acqua per tutte le creature. Questo robot unico nel suo genere è al servizio del pianeta per il bene comune, insieme ad ambientalisti, scienziati e soccorritori."

Un robot per preservare e proteggere

L'Amphibious RoboTurtle include innovazioni a supporto della gestione delle acque e il monitoraggio delle specie in via di estinzione, tra cui le seguenti caratteristiche chiave:

L'Amphibious RoboTurtle è progettato per tracciare e avvisare gli utenti di condizioni critiche, quali fuoriuscite di petrolio, danni causati da calamità naturali e presenza di specie in via di estinzione. Rappresenta una soluzione sostenibile e conveniente per il monitoraggio ambientale attraverso la rilevazione precoce. L'Amphibious RoboTurtle riduce inoltre la dipendenza da risorse pesanti, accelera la raccolta dati e semplifica le operazioni per agenzie governative, ONG e ricercatori.

Stazione di aggancio e ricarica automatici a riva: Manutenzione della piscina a mani libere

La tecnologia di aggancio e ricarica automatici a riva di Beatbot rivoluziona la cura delle piscine automatizzando sia la pulizia che la ricarica. Dopo ogni ciclo o con un semplice tocco sull'app, il robot torna alla sua stazione di ricarica, si aggancia automaticamente e si ricarica, assicurandosi di essere sempre pronto per la sessione successiva.



Il sistema sfrutta la ricarica magnetica wireless per trasferire energia in modo sicuro e affidabile, eliminando le porte esposte e riducendo il rischio di danni causati dall'acqua. Il robot naviga con precisione, guidato dalla funzione multisensore avanzata, ottenendo un aggancio preciso in qualsiasi ambiente di piscina. Un'innovativa stazione base con rampa motorizzata assicura un passaggio fluido tra la piscina e la stazione di attacco, mentre la ricarica all'esterno della piscina rende la manutenzione rapida e semplice. Beatbot è entusiasta di integrare questa tecnologia avanzata nelle future iterazioni della linea AquaSense.

"Gli utenti di Beatbot amano profondamente la vita e ne ricercano la qualità al massimo livello. Sono pionieri in prima linea nell'adozione di nuove tecnologie e forniscono costantemente idee preziose che ispirano Beatbot a introdurre continuamente innovazioni rivoluzionarie, plasmando passo dopo passo il futuro della cura intelligente delle piscine e, più in generale, della salute acquatica", ha affermato York Guo, CMO di Beatbot. "Siamo profondamente grati per la loro fiducia e per il loro contributo, che ci spingono a continuare a superare i limiti del possibile".

L'Amphibious RoboTurtle di Beatbot e la sua tecnologia proprietaria di aggancio e ricarica automatici ridefiniscono la cura delle piscine e la ricerca ecologica, confermando l'impegno del marchio per una robotica intelligente e sostenibile. Scoprite l'innovazione al CES 2025 allo stand 52368 dal 7 al 10 gennaio 2025.

Informazioni su Beatbot

Beatbot è un marchio tecnologico che ridefinisce la cura intelligente delle piscine ed è dedicato alla robotizzazione globale degli ambienti piscina. Fondata da esperti del settore con oltre 10 anni di esperienza in aziende leader nel settore della robotica domestica, l'azienda è in rapida crescita, con sedi in diversi paesi e un forte team di ricerca e sviluppo, che rappresenta il 70% della forza lavoro. Pioniere del settore con tecnologie fondamentali come le pompe dell'acqua con motore brushless, la locomozione spaziale AUV, il laser sonar SLAM e gli algoritmi di navigazione per la mappatura dello spazio, Beatbot ha ottenuto numerosi brevetti e ha aperto la strada a varie innovazioni. Attualmente la società detiene oltre 206 brevetti (concessi e in fase di richiesta), tra cui 115 brevetti per invenzioni.

