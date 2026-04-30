Roma, 30 apr. - (Adnkronos) - Alla luce dello scenario incerto aperto dal conflitto in Medioriente "nel Consiglio direttivo c'è stata una discussione profonda sull'atteggiamento di politica monetaria" da adottare: "la decisione è stata unanime ma abbiamo discusso sulla possibilità di un rialzo".Lo sottolinea la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa.
Bce: Lagarde, unanimi su tassi fermi ma abbiamo discusso possibilità rialzo
30 aprile, 2026 • 13:13
Roma, 30 apr. - (Adnkronos) - Alla luce dello scenario incerto aperto dal conflitto in Medioriente "nel Consiglio direttivo c'è stata una discussione profonda sull'atteggiamento di politica monetaria" da adottare: "la decisione è stata unanime ma abbiamo discusso sulla possibilità di un rialzo".Lo sottolinea la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa.