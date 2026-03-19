

Roma, 19 mar. - (Adnkronos) - Come previsto - imitando quanto già fatto dalle altre grandi banche centrali - oggi il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento ribadendo la determinazione "ad assicurare che l’inflazione si stabilizzi sul nostro obiettivo del 2% a medio termine". Ma al tempo stesso l'Eurotower riconosce come "la guerra in Medio Oriente ha reso le prospettive significativamente più incerte, generando rischi al rialzo per l’inflazione e rischi al ribasso per la crescita economica".

"Il conflitto - si spiega nella notas conclusiva decon Consiglio - avrà un impatto rilevante sull’inflazione a breve termine tramite i rincari dei beni energetici. Le implicazioni a medio termine dipenderanno dall’intensità e dalla durata della guerra nonché dal modo in cui le quotazioni dell’energia influenzeranno i prezzi al consumo e l’economia".

