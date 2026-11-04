

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “Il libro “Dieci brevi lezioni di zootecnica” affronta in modo originale e divulgativo una disciplina complessa, rendendone comprensibili i contenuti anche a chi non è del settore. Il volume, attraverso dieci lezioni, propone una sintesi chiara di temi importanti della zootecnica, ma li inserisce anche nel contesto della società, affrontando questioni che possono interessare un pubblico ampio e rispondere a domande condivise.” Lo ha dichiarato Gianni Battacone, vicedirettore del dipartimento di Agraria dell’università degli Studi di Sassari, intervenendo alla presentazione del volume “Dieci brevi lezioni di zootecnica” di Giuseppe Pulina, alla Sala Cinema Trevi di Roma.

“L’idea alla base del libro è assolutamente originale. Il professor Pulina condensa in dieci lezioni una sintesi di aspetti importanti della zootecnica, chiara anche per chi non è strettamente addetto ai lavori”, ha osservato il docente di zootecnica.

“Un altro elemento originale è che tutto questo viene fatto senza utilizzare tabelle o grafici, ma con una forma discorsiva molto chiara. Alcuni concetti sono espressi in maniera quasi banale, ma banali non sono: conservano l’autorevolezza scientifica e sono sostenuti da una bibliografia importantissima.” Ha concluso Battacone.

