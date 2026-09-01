

Bologna, 1 set. (Adnkronos) - SisalClub è il Title Sponsor della Supercoppa 2026, in programma alla Nova Arena di Tortona il 19 e 20 settembre. Lo comunica la Lega Basket Serie A, sottolineando che la partnership rappresenta un ulteriore passo nel percorso avviato a luglio, con l’annuncio dell’accordo triennale che lega SisalClub, il progetto editoriale dedicato agli appassionati di sport e intrattenimento, alla Lega Basket Serie A in qualità di Title Sponsor. La scelta di legare il proprio nome anche alla Supercoppa Lba 2026 conferma la volontà di SisalClub di essere sempre più presente nei momenti che contano per gli appassionati di sport, portando la propria esperienza, il proprio modo di raccontare e vivere le passioni sportive all’interno di uno dei grandi appuntamenti della stagione cestistica. La Supercoppa Lba SisalClub 2026 sarà il primo di un percorso che, nel corso della stagione, porterà agli appassionati di basket contenuti, iniziative, divertimento ed esperienze esclusive che nascono dalla passione e dalla creatività di SisalClub, con nuove occasioni per vivere e condividere la passione per questo sport. La Supercoppa Lba SisalClub 2026 si disputerà alla Nova Arena di Tortona, inaugurata un anno fa e tra gli impianti di più recente realizzazione che ospiteranno la stagione di Lba.

Sabato 19 settembre, le semifinali alle 17, che vedranno contrapposte Bertram Derthona Tortona e Umana Reyer Venezia. Alle 19,45, Armani Olimpia Milano incontrerà la Virtus Bologna. Domenica 20 settembre alle 17, la finale. Per assistere alla Supercoppa Lba SisalClub 2026, inserito tra i grandi eventi della Regione Piemonte, alla Nova Arena la biglietteria è già aperta. I tagliandi sono in vendita online sul circuito Vivaticket e sul sito ufficiale di Lega Basket. Tutti i possessori della Carta Giovani Nazionale potranno accedere a una tariffa speciale per i biglietti nei settori Tribuna fronte-panchina e retro-panchina. Un’opportunità dedicata ai possessori della Carta per vivere da vicino la Supercoppa Lba SisalClub 2026 a condizioni agevolate. Le informazioni e le modalità di acquisto sono disponibili al seguente link: https://bit.ly/Sco26_orgsocial . Corollario all’evento sarà il ”Trophy Tour”, che vedrà la Supercoppa viaggiare alla vigilia dell’evento nelle città delle quattro squadre partecipanti. Realizzato in collaborazione con Sky, saranno organizzati momenti di incontro tra giornalisti di Sky e giocatori in rappresentanza dei rispettivi Club.

Le tappe del Trophy Tour, che vedranno il Trofeo in esposizione, saranno: 6-7-8 settembre, Mestre - Ospite la Umana Reyer Venezia, con il suo capitano Amedeo Tessitori presente domenica 6 alle ore 18 all’Area Eventi del centro commerciale Porte di Mestre (via Tosatto 22); 11 settembre, Tortona - Ospite la Bertram Derthona, con il suo capitano Andrea Pecchia presente dalle ore 18 alla libreria Namastè Book&Coffee (via Emilia 168/a); 14 e 15 settembre, Bologna - Ospite la Virtus, con il capitano Daniel Hackett presente lunedì 14 alle ore 17.00 al flagship store Sky (via indipendenza 27); 16 e 17 settembre, Milano - Ospite l’Armani Olimpia, con il capitano Giampaolo Ricci presente giovedì 17 dalle ore 15 al flagship store Sky (via Torino 66). SisalClub è il progetto editoriale di Sisal dedicato agli appassionati di sport e intrattenimento. Nato con l'obiettivo di creare uno spazio di informazione, confronto e condivisione, SisalClub offre contenuti originali, approfondimenti, interviste e curiosità pensati per accompagnare la community nelle proprie passioni. La Lega Basket Serie A (Lba) è l’Associazione dei Club che organizza e gestisce, su delega della Federazione Italiana Pallacanestro, il massimo campionato professionistico di basket in Italia. La Lba promuove le proprie competizioni - la Serie A, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana, la NextGen Cup e gli eventi collegati - curando le attività commerciali, i diritti media, il marketing e le relazioni istituzionali per conto delle società associate.

