

Trieste, 23 set. (Adnkronos/Labitalia) - "Il Congresso ricorderà i 50 anni del terremoto del Friuli e la ricostruzione che ne seguì.

Da quell'esperienza nacque un modello di intervento che contribuì all'evoluzione della Protezione Civile e mostrò il valore della collaborazione tra istituzioni, tecnici e comunità locali". A dirlo Giovanni Basilisco, presidente Ordine degli ingegneri di Trieste, aprendo il Congresso nazionale degli ingegneri.

Il presidente ha anche ripercorso la storia di Trieste: "Una città di frontiera: qui l'incontri tra mondi diversi genera conoscenza, ma richiede anche responsabilità". "Ricerca - ha spiegato - porto, industria navale e apertura europea fanno di Trieste il luogo ideale per un'edizione ispirata al titolo 'Nuove frontiere, nuove responsabilità".



