

Rimini, 5 nov. (Adnkronos) - "La qualità della raccolta determina poi il successo dell'effettivo riciclo: più è 'pura' la materia che viene raccolta e più è agevole il suo impiego attraverso il processo di riciclo. Quindi più aumentiamo la qualità della raccolta, attraverso l'efficientamento del servizio ma anche la consapevolezza crescente e accresciuta dei consumatori, più riduciamo lo scarto" tra quantitativi raccolti e quantitativi riciclati. Così Annamaria Barrile, direttore generale di Utilitalia, durante la diretta Adnkronos da Ecomondo 2026.

Fondamentale l'informazione ai cittadini. "E' importante che le campagne di comunicazione non siano estemporanee né periodiche ma siano continuative nell'approccio alla clientela", aggiunge.

