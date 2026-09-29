

Parma, 29 set. (Adnkronos) - Quattromila tonnellate di prodotti donate alle organizzazioni non profit e 2 milioni di euro destinati a cause sociali. Sono alcuni dei numeri che raccontano l’impegno di Barilla a sostegno delle comunità nel 2025, in occasione della Giornata internazionale della consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari.

Le donazioni di prodotto rappresentano una parte strutturale di questo impegno e si sviluppano attraverso la collaborazione con organizzazioni attive sul territorio. Tra queste, Fondazione Banco Alimentare, con cui Barilla è partner storico in un modello strutturato di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari: prodotti che, attraverso la rete del Banco, vengono trasformati in aiuti alimentari destinati a migliaia di persone in situazione di fragilità. Un modello di best practice di collaborazione tra impresa e terzo settore.

“Barilla è nostra storica compagna di banco e, anche in un contesto internazionale come Tuttofood, così come durante tutto l’anno, continua a donarci gli alimenti che, consegnati ai nostri volontari, diventano risorsa preziosa per tante famiglie e persone in difficoltà. La ringraziamo, perché sostiene e contribuisce concretamente al nostro impegno nell’aiuto alimentare in Italia”, commenta Marco Piuri, presidente di Fondazione Banco Alimentare.



Accanto alle donazioni di prodotto, Barilla sostiene iniziative in cui il cibo diventa anche uno strumento per raccogliere fondi e coinvolgere le persone. Con Biscotti della Felicità, a sostegno di Dynamo Camp, sono stati distribuiti 40.000 pacchi, coinvolgendo oltre 100 piazze e più di 3.000 volontari. Con Biscotti Senza Frontiere, a favore di Medici Senza Frontiere, i pacchi distribuiti sono stati 60.000, in 92 città, grazie al coinvolgimento di oltre 2.000 volontari.

Sul fronte dello spreco alimentare, un ruolo è affidato anche alla progettazione del packaging. Per Barilla, la confezione deve innanzitutto proteggere il cibo e ottimizzarne la durata di conservazione, contribuendo così a ridurre gli sprechi.

Nel 2025 il 99,9% del packaging Barilla è progettato per il riciclo, mentre il 52% dei materiali utilizzati nel packaging è costituito da materiali riciclati. Tra gli interventi di progettazione, il ridimensionamento della confezione delle Tagliatelle ha consentito di risparmiare 150 tonnellate di cartone e di ridurre del 20% le emissioni di CO₂ legate al trasporto.



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