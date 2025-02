Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Trovo sconcertante il semitrionfalismo di Decaro in riferimento alle notizie che vengono annunciate su Bari. Leggeremo le relazioni che propongono il commissariamento di due o tre società municipalizzate. Quelle strutture sono il cuore del Comune di Bari. Quelle strutture sono state governate dalle gestioni di Emiliano e di De Caro in perfetta continuità. Su quelle strutture grava il sospetto di assunzioni di personaggi legati ad ambienti criminali. Si è parlato di incontri, di colloqui e di comportamenti inauditi. Pertanto, se fossero realmente commissariate queste strutture, ci sarebbe un marchio gravissimo su chi ha gestito tutto ciò. E sono i sindaci di Bari, Emiliano e Decaro. E il partito a cui appartengono, il Pd". Lo afferma Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"È una vergogna quello che viene accertato -aggiunge- che pesa sulla sinistra e sui suoi alfieri. Il fatto che vengano commissariate le società che sono il cuore del Comune e che non venga sciolto il Comune di Bari non può consentire a costoro di esprimere soddisfazione. Si è accertato che avevamo ragione noi ad accusare la protervia, l'illegalità e lo sconcio delle gestioni della sinistra. E, quindi, attendiamo le carte per approfondire le nostre valutazioni. Sappiamo che la gestione delle municipalizzate di Bari, fatta dalla sinistra e dai sindaci come Decaro, potrebbe essere giudicata meritevole di commissariamento dal ministero dell'Interno e quindi fuori dai canoni della legalità. Se vogliono festeggiare questo contenti loro, evidentemente i loro parametri di valutazioni e la loro moralità hanno dei riferimenti diversi da quelli nostri”.