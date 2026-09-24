Bari, 24 set. - (Adnkronos) - Il cadavere di un uomo di 32 anni di Bitonto, in provincia di Bari, è stato abbandonato questa mattina sulla rampa di accesso al pronto soccorso dell'ospedale della stessa città alle porte del capoluogo. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato.
**Bari: cadavere uomo lasciato vicino a pronto soccorso Bitonto**
24 settembre, 2026 • 05:53
Bari, 24 set. - (Adnkronos) - Il cadavere di un uomo di 32 anni di Bitonto, in provincia di Bari, è stato abbandonato questa mattina sulla rampa di accesso al pronto soccorso dell'ospedale della stessa città alle porte del capoluogo. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato.