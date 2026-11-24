

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Bancomat presenta oggi Bancomat Coin, la propria stablecoin in euro. L’emissione di Bancomat Coin sarà affidata inizialmente alla controllata FlowPay, fintech italiana entrata nel Gruppo nel 2025, e arriverà sul mercato nei primi mesi del 2027, una volta completato l’iter autorizzativo e sarà distribuita dalle banche e dai crypto asset service provider (“Casp”). Il lancio coinciderà con l’operatività dell’ecosistema che Bancomat sta costruendo per permettere a banche e operatori finanziari di offrire ai propri clienti servizi basati sulla moneta digitale.

Il nome porta nella moneta digitale un marchio che gli italiani usano ogni giorno da oltre quarant’anni. Anche il logo nasce dal patrimonio visivo di Bancomat: riprende il simbolo originale, ne inverte l’orientamento e introduce un richiamo al simbolo dell’euro.

“Bancomat Coin non è un progetto separato da ciò che siamo: è l’evoluzione naturale del nostro ruolo nel sistema dei pagamenti italiano. Per questo abbiamo scelto un nome che parte dalla nostra identità. Vogliamo portare nella moneta digitale ciò che Bancomat rappresenta da sempre: fiducia, sicurezza e la capacità di mettere in connessione banche, imprese e cittadini”, dichiara Fabrizio Burlando, Amministratore Delegato di Bancomat.



Bancomat Coin sarà il centro di un ecosistema che riunirà, all’interno di regole, governance e standard di sicurezza comuni, i servizi necessari per operare con la moneta digitale: conversione tra euro e Bancomat Coin, custodia degli asset digitali, trasferimenti tra persone, pagamenti presso gli esercenti, pagamenti internazionali e rimesse, tesoreria per le imprese e tokenizzazione di titoli e altri strumenti finanziari.

La forza del modello è la modularità. Le banche e gli altri aderenti potranno comporre la propria offerta scegliendo l’intera gamma dei servizi o solo quelli coerenti con la propria strategia, combinandoli liberamente all’interno di un quadro comune di regole, sicurezza e governance. Tutti i servizi potranno essere integrati direttamente nelle app delle banche, senza che il cliente debba mai cambiare ambiente. Chi preferisce non gestire in proprio gli aspetti operativi e regolamentari potrà affidarli a operatori specializzati in stablecoin, che se ne faranno carico.

Il primo gruppo di partner interamente italiano è già definito. Hercle, fintech specializzata in tesoreria e pagamenti cross-border, estenderà la portata della stablecoin in euro oltre i confini europei. Young Platform, exchange di criptovalute, consentirà a privati e aziende di acquistare, vendere e gestire asset digitali in modo semplice e regolamentato. CheckSig, realtà specializzata in servizi di custodia e negoziazione di cripto asset. A queste si aggiungerà Conio, CASP specializzato in servizi di custodia, tokenizzazione e accesso agli asset digitali. Al fianco dei partner italiani, rientra nell’ecosistema Arbitrum, la rete di scaling di Ethereum sviluppata da Offchain, che fornirà l’infrastruttura per operare sulle blockchain pubbliche, mentre il circuito Bancomat garantirà il framework comune di governance, regole, sicurezza e gestione delle transazioni.

L’architettura resterà aperta a nuovi operatori e ad altre stablecoin regolamentate ai sensi del Micar. Le riserve a garanzia di Bancomat Coin saranno mantenute all’interno del sistema bancario, a tutela della stabilità e della fiducia.

“Non chiediamo alle banche di diventare società blockchain. Vogliamo rendere questa tecnologia accessibile all’intero sistema attraverso un’infrastruttura comune, nella quale ogni aderente sceglie cosa offrire ai propri clienti e mantiene il controllo della relazione. Bancomat vuole essere il punto di raccordo tra la finanza tradizionale e le nuove infrastrutture digitali: un’infrastruttura aperta, pensata in Europa per il sistema finanziario europeo”, conclude Burlando.

