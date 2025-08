Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Non deve aumentare nessuna tassa, perché le tasse spaventano. Quando sento parlare di far pagare alle banche, un odio contro le banche, io mi preoccupo. E mi preoccupo soprattutto delle banche popolari, delle banche di credito e proprietà: se non ci fossero queste banche chi erogherebbe il prestito al piccolo artigiano, al commerciante, all'agricoltore?". Lo dice Antonio Tajani agli Stati generali del Mezzogiorno di Fi.

"Noi dobbiamo difendere un sistema bancario, certo che devono rispettare le regole dei banchi, ma non dobbiamo partire all'assalto delle banche come fosse un assalto alla dirigenza. Devono pagare le tasse come tutti, ma attenzione a non distruggere un sistema in un paese che è la seconda potenza industriale europea e che è la quarta o la quinta potenza commerciale al mondo".

"Non si può distruggere un sistema di raccolta di risparmi e di erogazione di prestiti che è fondamentale per reggere l'intero sistema economico. Come farebbero gli imprenditori calabresi se non ci fosse un sistema, soprattutto io penso alle banche di territorio".