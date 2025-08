Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "112 miliardi di Euro di utili da quando il Governo Meloni è in carica. 112 miliardi. La cosa più ridicola è che la Lega si sveglia ieri chiedendo un contributo per la rottamazione al sistema bancario, mentre Forza Italia dice no. Un teatrino stucchevole con Fratelli d’Italia che pubblica le grafiche social. E il video di Giorgia Meloni che annunciava una tassazione del 40% sugli extraprofitti che fine ha fatto?" Lo afferma Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato.

"Su 112 miliardi di euro di utili -aggiunge- siamo convinti che recuperando una parte di quella ricchezza gli stress test della Bce sarebbero stati superati comunque. E sulla stabilità finanziaria caliamo un velo pietoso: abbiamo uno degli spread più alti d’Europa, un debito/Pil in costante ascesa e l’incombere dei dazi che la 'pontiera' non è riuscita a sterilizzare”.