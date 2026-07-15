

Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Il quadro complessivo delle banche italiane "è solido, ma non sono mancati casi, per quanto limitati, di crisi tra gli intermediari di piccola dimensione. In un’economia di mercato non tutti i progetti imprenditoriali hanno successo. La Banca d’Italia opera per prevenire, per quanto possibile, le crisi e, quando esse si manifestano, per gestirle tutelando la clientela e la stabilità del sistema. Alcuni di questi episodi sono stati accomunati da condotte irregolari" e "confermano l’importanza di assetti di governo societario robusti e di una rigorosa etica dei comportamenti". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nel suo intervento all'assemblea dell'Abi.

