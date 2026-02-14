

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Salvini ha visto che le banche fanno più utili e gli vuole aumentare ancora di più le aliquote: più di quanto non abbia già fatto nella scorsa legge di Bilancio. Ma se le banche fanno più utili, lo Stato -soprattutto quello affamato di spesa pubblica, che Salvini rappresenta benissimo- dovrebbe essere contento: incassa più soldi dalle loro tasse. Le cui aliquote già oggi sono molto più alte rispetto alle altre imprese: 27,5% di Ires (contro il 24% delle imprese), 6,65% di Irap (contro il 3,9% delle imprese)". Così, in un post sui social, Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito liberaldemocatico.

"Ma al compagno Salvini non basta: quando un’impresa fa più utili, per lui deve scattare subito la mannaia dello Stato, presumibilmente per finanziare altra spesa pubblica inutile come i pre-pensionamenti che tanto gli piacciono. Logica pericolosissima e illiberale: e se domani fosse un’altra categoria a fare più utili, massacriamo di tasse anche quella? E chi lo decide quando 'gli utili sono troppi', il Soviet Supremo? Ma uno come Salvini, esattamente, che ci sta a fare nello schieramento di centrodestra? Noi -conclude Marattin- lo vedremmo molto meglio con Conte e Fratoianni".

