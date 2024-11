Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "In un’economia di mercato, le fusioni tra aziende private devono essere concordate con le autorità antitrust, non col governo. Le economie dove è il governo a decidere queste cose erano quelle comuniste. Che poi a pronunciare queste parole siano segretario (Salvini) e vice-segretario (Giorgetti) di un partito 'di destra', dovrebbe bastare a far comprendere che genere di follia sia diventata la politica italiana". Così Luigi Marattin sui social.