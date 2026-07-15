Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Forti dalla rinnovata solidità, le banche possono e devono contribuire a portare l'economia italiana, nel quadro dell'integrazione europea del mercato dei capitali, verso un livello sostenuto di crescita. Con la stessa logica va affrontata la questione delle concentrazioni e degli assetti proprietari". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti all'assemblea dell'Abi.
Banche: Giorgetti, 'possono e devono contribuire a crescita'
15 luglio, 2026 • 09:53
Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Forti dalla rinnovata solidità, le banche possono e devono contribuire a portare l'economia italiana, nel quadro dell'integrazione europea del mercato dei capitali, verso un livello sostenuto di crescita. Con la stessa logica va affrontata la questione delle concentrazioni e degli assetti proprietari". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti all'assemblea dell'Abi.