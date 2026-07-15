

Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Le dimensioni degli istituti e le aggregazioni non sono un valore in sè tranne forse per gli azionisti, ma lo possono diventare per il Paese quando migliorano la capacità del sistema bancario di accrescere la proiezione internazionale delle aziende italiane e rafforzano le condizioni per investire in tecnologia, sicurezza, innovazione". Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti all'assemblea Abi.

