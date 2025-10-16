

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - “Nel 2022, ho presentato una proposta legislativa per ampliare la platea dei risparmiatori che hanno diritto alla rifusione dei danni causati da mala gestio bancaria. Nella proposta vengono inclusi i possessori di titoli illiquidi a valore zero il cui istituto bancario non sia stato posto in liquidazione coatta amministrativa. E ciò avvalendosi della struttura del Fir, che bene ha lavorato in questi anni sulle banche venete, in modo da garantire ristoro a un maggior numero di cittadini coinvolti, purtroppo, in vicende spesso drammatiche di risparmio tradito. Mi auguro che, considerata l’importanza della proposta, l’iter per la sua approvazione riprenda spedito, in modo da colmare in tempi rapidi questa lacuna”. Così il senatore di Forza Italia Dario Damiani, al termine dell'audizione nella commissione parlamentare di inchiesta sul Sistema bancario, finanziario e assicurativo dell'amministratore delegato e direttore generale di Banca del Mezzogiorno Cristiano Carrus.

