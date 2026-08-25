

Roma, 25 ago. (Adnkronos Salute) - Il ministero della Salute - nella sezione avvisi di sicurezza del suo sito - segnala un giocattolo a forma di bambolina voodoo (marca Trendhaus, modello 964700, lotti 2026 CH34194 3 e 2025 CH33501) contenente amianto (tremolite), classificato come 'rischio serio'. Nel caso di rottura il pericolo "è di inalazione", recita l'avviso pubblicato nei giorni scorsi.

Si invita, perciò, a non utilizzarlo, non smaltirlo nei rifiuti domestici e a contattare la Asl/Ats in caso di rinvenimento, soprattutto se il prodotto è rotto o la sabbia è fuoriuscita. La raccomandazione per le scuole e strutture educative è quella di "verificare eventuali acquisti 2025–2026 e rimuovere subito il prodotto se presente". A fine luglio un altro giocattolo a forma di carota, marca Trendhaus (modello 967176), è stato ritirato per lo stesso motivo.

