

Roma, 7 ago. (Adnkronos) - "I balneari si lamentano perché gli italiani non vanno in spiaggia, o meglio nelle loro spiagge, a farsi estorcere 100 euro al giorno per un lettino e un ombrellone? Finalmente comprendono quale è il costo della loro arroganza che in questi anni ha tenuto in ostaggio gli arenili, arrivando in alcuni casi addirittura a privare le persone persino della vista del mare, opponendosi alle gare e aumentando a dismisura il costo di lettini e ombrelloni. Il governo Meloni è complice di questo disastro annunciato, che noi denunciamo da tempo. E la ministra Santanchè è la principale responsabile. Open to meraviglia, diceva il Ministro: siamo invece alla fine di un modello che di meraviglioso non ha proprio nulla”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

