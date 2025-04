Roma, 9 apr. (Labitalia) - "In uno scenario caratterizzato da tensioni commerciali e da probabili spinte inflazionistiche che andrebbero ad incidere sul potere d’acquisto delle famiglie, diventa ancora più urgente realizzare una riforma dell’Irpef. Questa dovrebbe mirare a una vera semplificazione e a un alleggerimento della pressione fiscale, sostenendo così la domanda interna e la competitività delle imprese italiane. È fondamentale che tale intervento sia coerente con i principi di solidarietà e uguaglianza, garantendo un sistema fiscale più equo ed efficiente. A maggior ragione, in una situazione come questa, è essenziale ricordare che le pensioni dei manager rappresentano il frutto di contributi regolarmente versati nel corso di una vita professionale caratterizzata da responsabilità, dedizione e impegno". Così Marco Ballarè, presidente di Manageritalia, all'evento a Roma per gli 80 anni dell'organizzazione dei manager, nata appunto nella Capitale il 9 aprile 1945.

"Viviamo oggi un periodo internazionale segnato da instabilità e nuove spinte protezionistiche. I recenti dazi imposti dagli Stati Uniti, ad esempio, suscitano forti preoccupazioni per le conseguenze che tali misure possono avere sul tessuto economico italiano e sulla competitività delle nostre imprese. È essenziale mantenere relazioni commerciali aperte e reciprocamente vantaggiose tra Europa e Stati Uniti. Tutti dobbiamo fare la nostra parte affinché il protezionismo non ostacoli la crescita, l’innovazione e lo sviluppo. Manageritalia intende sostenere con forza tutte quelle iniziative volte a diversificare i mercati di sbocco per le imprese italiane, rafforzare la loro competitività internazionale e favorire la managerializzazione delle pmi" aggiunge il presidente di Manageritalia.